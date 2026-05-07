アメリカのトランプ大統領は6日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について、「合意の可能性は十分ある」と協議の進展に期待を示しました。アメリカ・トランプ大統領：彼らは合意を望んでいる。過去24時間で非常にいい議論がされ、合意に至る可能性は十分にある。トランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた合意には「核兵器の保有を認めないことも含まれている」との考えを示したほか、イランからの返答に「期限はない」とも語り