タレント石田純一（72）が、7日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。“最高年収3億円！イケイケバブル天狗”として出演し、現在の私生活について語った。番組では「芸能界マル秘有頂天クイズ実はあの頃わたし天狗でした」という企画を行った。同企画は有名芸能人が実際にてんぐのお面を被り、“天狗”だった時代のエピソードを披露し、出演者が質問を重ね、“天狗”が誰か当てるクイズ