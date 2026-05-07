藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。5月5日（火）の同番組では、1児のママ・やしろ優をゲストに迎え、子どもの自転車の練習についてトークが繰り広げられた。6歳の長女が、最近初めて自転車で公道に出たという横澤。車が怖くて娘が心配だそうで…。【映像】自転車のプロが教える！自転車公道デビューの備え方公道では、「車が来た時点で一回止まって安心感を運転手に与える」ことが大事で