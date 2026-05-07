新宿と日光・鬼怒川を結ぶ絆が、新たな装いで21年目のスタートを切ります。JR東日本と東武鉄道は、両社を直通する特急列車の運転開始20周年を記念し、JR東日本所属の特急用車両253系（1000代）2編成のエクステリアデザインを一新します。1編成目の定期運行開始は2026年6月13日（土）。日光東照宮ゆかりの「群青色」と、可憐なニッコウキスゲを思わせる「金色（黄色）」をあしらった気品ある姿で登場します。本記事では、定期デビュ