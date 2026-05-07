5月7日、B1西地区の佐賀バルーナーズは山下泰弘との契約が満了となり、退団することを発表した。同日付でBリーグの自由交渉選手リストに公示されている。 福岡県出身で現在39歳の山下は、187センチ81キロのポイントガード。2009年に明治大学から東芝ブレイブサンダース（現川崎ブレイブサンダース）でキャリアをスタートさせると、ライジングゼファーフクオカ、島根スサ