5月7日、川崎ブレイブサンダースは、オマール・ジャマレディン、エマニュエル・テリー、ドゥシャン・リスティッチ、ロスコ・アレン、岡田大河の5選手との契約が2025－26シーズンをもって満了となることを発表した。また、同日付でBリーグの自由交渉選手リストに公示されたことも併せて発表している。なお、契約はいずれも2026年6月までとなっている。 アメリカ合衆国出身で現在25歳の