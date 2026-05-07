エービーシー・マートがこの日の取引終了後に４月度売上高を発表しており、既存店売上は前年同月比５．３％増と４カ月連続で前年実績を上回った。 天候に恵まれた日が多く、週末にかけて行楽日和が続いたことが追い風となり、都心部路面店や商業施設に多くの集客があった。商品別ではランニングシューズやウォーキングシューズ、キッズシューズが好調だったほか、気温が高