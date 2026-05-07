良品計画がこの日の取引終了後に４月度の国内売上高を発表しており、既存店及びオンラインストアの売上高は前年同月比３．１％増と４カ月連続で前年実績を上回った。 ３月に実施した無印良品週間による反動減が限定的であり、引き続き衣服・雑貨、生活雑貨及び食品の全ての商品部門で前年実績を上回った。また、会員向けポイント施策「ＧＯＯＤＰＯＩＮＴＷＥＥＫ」（４月２９日～５月６日）も好調なスタӦ