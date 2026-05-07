ニトリは、腰ベルトやバッグのベルトに装着して使える充電式の小型ファン『ベルトに付けられるボックスファン（MN08NR）』を、4月下旬より一部のニトリ店舗およびニトリネットで販売開始した。 【画像あり】腰やベルトにつけている様子 本商品は、手持ちに頼らず身に着けて使える暑さ対策として開発されたもの。クリップ付きで腰ベルトやバッグのベルトにはさむことができ、付属のストラップを使えば首に掛けて使用すること