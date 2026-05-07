FC岐阜は7日、GKセランテス(36)がJ2・J3百年構想リーグで現役を引退することを発表した。セランテスは2019シーズンにアビスパ福岡に加入し、2シーズンをプレー。その後は一度スペインに戻るも、23シーズンから2シーズンをFC今治で過ごした。昨シーズンから岐阜に加入。今シーズンはJ2・J3百年構想リーグで14試合に出場していた。通算出場記録はJ2リーグが67試合、J3リーグが67試合、天皇杯が1試合となっている。クラブ公式