ジェフユナイテッド千葉は7日、FW石川大地(30)が入籍したことを発表した。石川は2025年にロアッソ熊本から完全移籍で加入。同シーズンはJ2リーグ戦29試合で10ゴールを挙げ、17年ぶりのJ1復帰に貢献した。今季はここまで14試合に出場し、2得点を記録している。クラブ公式サイトを通じ、「私ごとですがこの度、かねてよりお付き合いしている方と結婚いたしました」と報告。さらに結婚の経緯や今後の意気込みも語っている。「常