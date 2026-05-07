グラビアアイドルの鈴原すずさんが5日に自身のインスタグラム(@suzu_suzuhara.official)を更新し、FC東京の試合を現地観戦したことを報告した。FC東京は2日に味の素スタジアムで開催されたJ1百年構想リーグEAST第14節で川崎フロンターレと対戦。前半41分にFW佐藤恵允が先制ゴールを奪うと、後半12分にはFW野澤零温が追加点を挙げ、2-0で“多摩川クラシコ”を制した。現在20歳の鈴原さんは、サッカー審判員3級の資格を持ち、