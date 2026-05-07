湘南ベルマーレは7日、「BELLMARE×PENALTY 15シーズン記念ユニフォーム」を同日18時から公式オンラインストアで販売すると発表した。クラブ公式サイトによると、同ユニフォームはPENALTY歴代モデルの要素を集約し、その歴史を1枚に落とし込んだデザイン。背番号&ネームのシートカラーには、通常商品とは異なるプレミアムシアンを採用し、特別感あふれる一着に仕上げているという。湘南の公式オンラインストアに加え、10