秋田県は、宿泊料金が1人1予約あたり最大1万2,000円割引となる「得旅キャンペーン」第1弾のクーポン配布を5月7日（木）に開始した。宿泊対象期間は5月15日（金）チェックインから7月31日（金）チェックアウトまで。 「まだバレてない秋田県。」をキャッチコピーに、秋田県の魅力をアピールし、誘客を図るもの。東京から飛行機で約60分というアクセスの良さにもかかわらず、まだ広く知られていない絶景