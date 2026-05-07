【写真】ホテルのルームサービスのワゴンを押す山下智久 山下智久が自身のInstagramを更新し、近影を公開した。 ■ルームサービスのワゴンを押す姿やフランス大使館での授賞式の様子などを投稿 山下は「recent times」と綴り、複数枚の写真を披露。公開されたのは、ライトイエローのニット姿でホテルの一室でルームサービスのワゴンを押している様子（1枚目）、パンを口にくわえ