水道機工 [東証Ｓ] が5月7日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比80.8％増の24.8億円に拡大し、従来予想の19億円を上回って着地。5期ぶりに過去最高益を更新した。4期連続増益となった。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比11.5％減の15.7億円に減り、売上営業利益率は前年