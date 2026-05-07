タレントでレースクイーンとしても活動する安西茉莉（34）が7日までに自身のインスタグラムを更新。紅白ミニスカ・コス姿でスーパーGT第2戦のチーム成績を報告した。「スーパーGTRd2おつまりきゅんでした！お天気心配だったけど、サーキットにいるときはずっと快晴だったし夏みたいなお天気だった」と、4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦決勝を振り返った。そして、スーパーGTに参戦するチーム