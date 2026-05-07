最新の全国映画動員ランキング（5月1日〜3日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が週末3日間で動員84万7000人、興行収入11億7200万円をあげ、2週連続で1位に輝いた。5月6日までの累計成績は動員394万人、興収54億円を突破している。【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル2位には、メリル・ストリープとアン・ハサウェイ共演のヒット作20年ぶりの続編となる『プラダを着た悪魔2