稽古する熱海富士（右）＝7日、東京都墨田区の高砂部屋大相撲夏場所（10日初日・両国国技館）が迫る7日、新関脇熱海富士や幕内義ノ富士ら伊勢ケ浜部屋の力士が東京都墨田区の高砂部屋へ出稽古し、合計8人の関取衆が本場所さながらの激しい申し合いを繰り広げた。熱海富士は同行した師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）の助言を受けながら、幕内の朝乃山と朝紅龍らと10勝7敗。はたきに泳ぐ場面がありながら、巨体を生かした出