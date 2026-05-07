憧れや目標となるママを選ぶ「第18回ベストマザー賞」授賞式が7日に都内で行われ、女優の相武紗季（40）、タレントの南明奈（36）、シンガー・ソングライターの加藤ミリヤ（37）、元サッカー女子日本代表・なでしこジャパンの鮫島彩さん（38）、映画監督の安藤桃子さん（44）が受賞した。安藤監督は「本当に感無量。人生でトップ3、もしかしたら1位くらいにびっくりしました。“えっ、私ベストマザー！？なんで！？”と叫びま