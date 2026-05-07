ユーチューバーの雨情華月（うじょう・かづき、年齢非公表）が7日、Xを更新。第5子を出産したことを報告した。雨情は「【ご報告】この度！！！！第五子君が無事に産まれましたああ！！！！」と5人の子どもたちと撮した写真を公開。「子育ては楽しすぎることばかりで！！毎日が推し活です！！！iCloudは6テラ契約！！！5人子育て！！！！！初体験ですが！！日々！！まったりと！！過ごしていけたらと思います！！」とつづった。「歌