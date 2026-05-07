NVIDIAが2016年5月6日にグラフィックスカード「NVIDIA GeForce GTX 1080 / 1070」を発表してから、10年が経過したようだ。「純粋にレイトレーシングやDLSSのない、最後のアーキテクチャだった」として海外テックサイトのVideocardzが報じている。「NVIDIA GeForce GTX 1080 / 1070」発表から10周年。16nm FinFET製造のPascal世代NVIDIA GeForce GTX 1080 / 1070は、NVIDIA Pascal世代を導入して展開された初めてのグラフィックスカ