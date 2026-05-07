4月1日から全国でスタートした「自転車の青切符制度」。慣れない新制度に自転車も車も戸惑う中、青切符制度を悪用した“偽警官”による詐欺が相次いでいます。全国各地で、警察官を装い、自転車運転者を呼び止めて、「交通違反だから反則金○○円をこの場で支払う必要がある」等と嘘を言い、現金をだまし取る詐欺事案が発生しています。警察官が取締りの場で反則金を徴収することは絶対にありません!⚠️現場で反則金を