ファッションの祭典「メットガラ」が、日本時間5月5日にニューヨークで開催され、ニコール・キッドマンと元夫キース・アーバンの娘サンデー・ローズと、ビヨンセとジェイ・Zの愛娘ブルー・アイビーが、“掟破り”の堂々たるデビューを飾った。【写真】14歳とは思えない！メットガラに登場したブルー・アイビーメットガラは、メトロポリタン美術館コスチューム・インスティチュートの特別展覧会のオープニングを祝い、毎年5月