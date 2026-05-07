◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝５月７日、栗東トレセン秋華賞から武豊騎手と４戦連続のコンビで挑むエリカエクスプレス（牝４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は、泉谷楓真騎手を背に栗東・ＣＷコースを単走。程よい前進気勢でやや強めに追われると、折り合いもスムーズに８０秒９―１１秒１で駆け抜けた。杉山晴調教師は「順調です。折り合いも