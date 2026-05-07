ソフトバンク・倉野信次投手チーフコーチ兼ヘッドコーディネーターが７日、出場選手登録を抹消した徐若熙（シュー・ルオシー）投手と大関友久投手をファーム戦で登板させる方針を明かした。この日みずほペイペイドームで実施された投手練習には、ともに参加。今後は筑後の球団施設で練習を積む予定となっている。徐は４日の西武戦で４回７失点し、大関は６日の西武戦（いずれもベルーナドーム）で５回８失点。２軍に合流する形