ロッテ・広池康志郎投手（２３）が８日のソフトバンク戦（みずほペイペイＤ）に先発する。チームの４連敗阻止、自身の今季初勝利に向けて「この２試合、序盤に点数を取られて立ち上がりが良くなかったので、明日はしっかり立ち上がりを意識していこうと思います。真っすぐで勝負して、楽しむ気持ちを忘れずに投げたいです」と力強く語った。２年目の今季は５試合で０勝１敗、防御率３・２７。３登板目の４月１２日の西武戦（ベ