中日のドラフト２位・桜井頼之介投手が７日、バンテリンドームで行われた投手練習に参加した。母の日である１０日の巨人戦（バンテリンドーム）に先発見込み。キャッチボールなどで、調整を行った。本拠地登板での登場曲には、母・麻衣子さんが好きな、サラブライトマンの「ＴｉｍｅＴｏＳａｙＧｏｏｄｂｙｅ」を選曲した。プロ初登板初先発となった３月２８日の広島戦（マツダ）では、母が観戦する中、７回１失点（自責