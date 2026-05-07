巨人の森田駿哉投手が７日、今季初の１軍マウンドでの好投を誓った。１０日の中日戦（バンテリンドーム）で今季初登板、初先発する予定。「臨機応変に対応しながら、まずはやってきたことをしっかりやれたら」と意気込んだ。開幕２軍スタートだった今季は、ファームで６試合に登板、うち４試合に先発して３勝１敗、防御率１・１７。４月２５日のファーム・リーグ中日戦で９回完封勝利を挙げると、２日の同・広島戦でも６回０封