ＪＲＡは５月７日、西村淳也騎手＝栗東・フリー＝が同日の騎乗停止処分となったことを発表した。同騎手は、アメリカで現地時間５月２日に行われたケンタッキーダービー（チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）で、５着だったダノンバーボンに騎乗したところ、ムチの使用回数制限を超過してムチを使用したことについて、ケンタッキー州競馬委員会裁決委員から５月７日の騎乗停止処分を受けた。そのため、日本中央