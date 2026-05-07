ガールズグループのプッシーキャット・ドールズが、チケットの売れ行き低迷を受け、北米ツアー日程の「ほぼすべて」を中止すると発表した。ニコール・シャージンガー、アシュリー・ロバーツ、キンバリー・ワイアットらを擁する同グループは「PCD FOREVER Tour」について計画を見直したことを明らかにした。 【写真】ガールズグループメン