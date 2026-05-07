米中対立と世界的供給網再編の中で韓国と中国の財界が人工知能（AI）、半導体、バッテリーなど新産業の協力拡大を通じて突破口を模索すべきということで同意を集めた。韓国経営者総協会（経総）は7日、中国・上海で中国国際多国籍企業促進会（CICPMC）と共同で第3回韓中経営者会議を開催したと明らかにした。行事には経総の孫京植（ソン・ギョンシク）会長と中国銀行の葛海蛟董事長、上海市の盧山副市長ら両国の企業関係者と政府関