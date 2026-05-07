韓国総合株価指数（KOSPI）が史上初めて7000ラインを突破したが、半導体「2強」であるサムスン電子とSKハイニックスを中心とした偏重現象はさらに深化している。KOSPIが1000ポイント上がるたびに、2銘柄が時価総額の増加分に占める比重が大きくなり、半導体大型株だけが疾走する「K字型株式市場」の影が濃くなっているという指摘が出ている。7日、韓国取引所によると、KOSPIが6000を突破してから7000台に上昇する間、有価証券市場