再審制度の見直しをめぐり、議論が続けられている自民党本部から中継です。会議は自民党本部の7階で午後2時から始まり、すでに2時間が過ぎていますが、会議室からは時折、議論を交わす議員らの大きな声が聞こえるなど収束する気配はみられません。会議に出席した議員によりますと、「政府の修正案は十分ではない」との意見が出ているほか、会議では抗告の原則禁止を本則に入れるか、付則に入れるかで政府側と抗告の全面禁止を求め