ロッテは7日、パ・リーグ初の「3球セーブ」を達成した横山陸人投手の記念グッズを受注販売すると発表した。守護神を務める横山は4月29日の楽天戦の9回に登板。打者3人を1球ずつで抑えてプロ野球2人目、パ初の「3球セーブ」を達成した。グッズは記念Tシャツ（税込み3800円）、フェースタオル（同2000円）、記念ユニホーム（同1万7000円）など計17商品。マリーンズオンラインストア限定で8日午後零時から17日午後11時59分ま