刑事裁判のやり直し＝「再審」制度を見直すための改正法案をめぐる議論がヤマ場を迎えています。法務省はきょう、再審開始の決定に対して検察官が不服を申し立てる抗告の「原則禁止」を盛り込んだ修正案を自民党の部会に示しました。「再審」制度を見直すための刑事訴訟法の改正案では、裁判所が再審開始を決めた場合に検察官が不服を申し立てる「抗告」を認めているため、自民党内から「審理の長期化につながる」として、検察官抗