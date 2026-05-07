東京・永田町の自民党本部高市早苗首相（自民党総裁）が掲げた衆院選公約の実現に向け、自民の有志議員が新たな議員連盟「国力研究会」を設立することが分かった。発起人には麻生太郎副総裁らが名を連ねる。関係者が7日、明らかにした。派閥や旧派閥を含むグループから幅広く参加を募り、安全保障や経済分野を中心に首相の政策推進を後押しする。具体的な政策テーマとして、責任ある積極財政、日米同盟や皇位継承など国の根幹