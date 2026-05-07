サッカーのフランス1部モナコに所属するMF南野拓実（31）が7日、ボールを使って練習を行っている複数の画像を自身のインスタグラムに投稿した。昨年12月に左膝前十字じん帯断裂の重傷を負い、復帰に向けて行ってきたリハビリの過程をこれまでにも公開してきたが、総仕上げに向けて新たな段階を迎えた様子。W杯北中米大会（6月11日開幕）の日本代表メンバー発表を15日に控える中で「一歩一歩、着実に！」というメッセージを添え