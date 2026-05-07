コンセプトは「Driving Lounge」レクサスは2026年5月7日、新型BEV（バッテリーEV）の「TZ」を世界初公開しました。BEVではブランド初となる3列シートSUVで、日本での発売は2026年冬頃を予定しています。 【でかっ!!】これが巨大ウインカーつき「レクサス初の3列」です！（写真で見る）コンセプトは「Driving Lounge」。運転する楽しさ（Driving）と、どの席でもくつろげる居心地の良さ（Lounge）を高い次元で融合させるため、