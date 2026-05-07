犬を撮影すると目が光る理由 1.フラッシュの影響を受けやすいため 犬を撮影すると目が光るのは、フラッシュの影響を受けやすいためです。 フラッシュを使用して犬を撮影したとき、犬の目がキラッと光って写ることがあります。とくに暗い場所でフラッシュを使ったときほど目立ちます。 このとき、キラッと光って写った犬の目が、青っぽく写ったり、緑っぽく写ったり、黄っぽく写るなど、色の変化が見られることもよ