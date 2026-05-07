アクアは、卓上型食器洗い乾燥機の大容量モデル「ADW-L40B」とスリムモデル「ADW-M28B」を5月13日に発売する。 【画像あり】コンパクト設計なのが分かる本体外観・内観 両モデルは、給水方式として従来の「分岐水栓式」に加え、工事不要の「タンク式」を新たに採用。住環境に合わせて2種類から選択できる“2WAY給水方式”に対応した。分岐水栓式は自動給水で手間がかからず、タンク式は購入後すぐに使い始められる点が特長と