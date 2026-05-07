全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・清澄白河の酒店『NICO酒店』です。深川のクラフトジンを角打ちで！カップに湯を注ぐとふわっと立つ香りに包まれる。ソーダもトニックもいいが、ジンのお湯割り、こんなにいいなら早く言ってよと思った。「ソーダより香りがわかりやすくなって、ハーブ感などもより楽しみやすくなります」とは、番頭こと、伊藤数麻さん。クラフトジンを