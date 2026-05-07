けさ、山形県朝日町で山菜採り中の男性がクマに襲われました。男性は頬の骨を折るなどの大ケガをしていますが、命に別状はないということです。 【画像】男性が襲われた山 警察や消防によりますときょう午前７時前、朝日町で「２人で入山したうち１人が山中でクマに襲われ、顔面をけがしている」などと１１９番通報がありました。 ケガをしたのは山菜採りをしていた、白鷹町に住む７０歳の男性１人で、午前６時半ごろクマに襲わ