現地５月６日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝の第２レグで、前回王者のパリ・サンジェルマンが、伊藤洋輝が所属するドイツの強豪バイエルンと敵地で対戦した。第１レグを５−４で制して迎えた第２レグは、開始３分にウスマンヌ・デンベレがゴールを奪って幸先よく先制。試合終了間際の90＋４分に失点し、１−１の引き分けに終わったものの、２戦合計６−５で勝利して２季連続の決勝進出を果たした。クラブの公