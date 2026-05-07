バルセロナは、今夏のプレシーズンにバーミンガム（イングランド2部）との対戦を予定しているようだ。6日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。ハンジ・フリック監督率いるバルセロナは、FIFAワールドカップ2026が開催されるため、本格的な海外ツアーを企画することができず。今夏はイングランド代表のトレーニングセンターであるセント・ジョージズ・パークでトレーニングを行う予定で、7月27日に到着し、約2週間滞在した