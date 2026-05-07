北中米ワールドカップの中国国内の放送における放映権交渉が難航しているようだ。中国メディア『捜狐』は、国営放送局の中国中央電視台（CCTV）とFIFAの協議がまとまっていない現状を伝え、「2026年W杯でも中国ファンがテレビ中継を見られない可能性がある」と嘆いた。同メディアによれば、FIFAは当初、中国側に対して２億5000万〜３億ドル規模の放映権料を要求。一方、CCTV側の予算は6000万〜8000万ドル程度とみられ、「両者