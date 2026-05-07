大谷が人間らしい姿を見せたという(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間5月6日、敵地でのアストロズ戦に「1番・DH」で先発出場。4打数2安打1打点、2得点、1盗塁の成績を挙げた。3回の第2打席で26打席ぶりの安打となる右翼線への二塁打で出塁すると、二塁塁上でベンチに向けて左足を蹴り上げる新たなパフォーマンスも披露した。また、9−1で迎えた5回二死一、三塁の第4打席では左翼への適時打を放ち、10点目を入れた