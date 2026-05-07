劇場アニメシリーズ『KING OF PRISM（キングオブプリズム）』と愛知県蒲郡市のテーマパーク「ラグナシア」（ラグーナテンボス内）のコラボイベント「KING OF PRISM 君と過ごす！ きらめき☆バケーション in ラグーナテンボス」が2026年5月16日〜8月16日の期間に開催される。【画像】「KING OF PRISM 君と過ごす！ きらめき☆バケーション in ラグーナテンボス」フォトスポットイメージなどプリズムスタァユニット「SePTENTRION」の