元世界王者の渡嘉敷勝男氏（65）、竹原慎二氏（54）、畑山隆則氏（50）がYouTube「ぶっちゃけチャンネル」を更新。2日の世紀の一戦で完勝した世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）のボクシングに対するモチベーションが話題となった。世界が注目した中谷潤人（28）とのパウンド・フォー・パウンド対決を3―0の12回判定で制し、名実ともに世界最強を証明した。中谷が11ラウンドに左目の眼窩底骨折。終