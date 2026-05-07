お笑いコンビ「蛙亭」のイワクラ（36）が7日、自身のインスタグラムを更新。人気芸人のほほ笑ましい姿を伝えた。イワクラはストーリーズで、お笑いコンビ「マユリカ」中谷と「紅しょうが」熊元プロレスの写真をアップ。イベント後、中谷に食事をごちそうしてもらったことを明かし、「タクシーの中からずっと思ってたことがあって」と打ち明けた。そして「2人とも私の話聞いてくれるし私にも質問してくれるし本当に楽しか